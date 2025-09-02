氷見野日銀副総裁は 道東地域金融経済懇談会後に会見を行った。 関税の日米合意は大きな斬新、不確実性を引き下げる ETFの処分について、特に時期を示唆する考えはない 利上げ、メインシナリオの確度と上下のリスクで判断する