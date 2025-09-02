東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 氷見野日銀副総裁 私たちの前からリスクや不確実性がなくなることはありません メインシナリオ実現していけば引き続き利上げしていく 基調的インフレ率は2%へ徐々に上昇しつつある コメを含む食品価格上昇の影響はいずれ落ち着いていく 通商政策起点に日本経済下押しなら物価