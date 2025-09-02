「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午後２時現在で、ａｂｃが「買い予想数上昇」で４位となっている。 前日に続き、この日もストップ高となったことが買い予想数の上昇につながったようだ。同社は８月２９日、暗号資産市場における新サービス「Ｖｉｘサービス」の提供を開始すると発表。これを好感する形で９月１日にストップ高の４４２円に上昇したが、１日の取引終了後には、