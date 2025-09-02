伊勢化学工業は急伸。Ｋ＆Ｏエナジーグループが６日ぶりに反発している。経済産業省は２日に開かれた産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会でのワーキンググループにおいて、「次世代型太陽電池の開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実装の方向性についての資料を公開した。このなかで、タンデム型ペロブスカイト太陽電池の基盤技術開発事業の予算上限額を従来の１１