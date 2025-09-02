エムスリーが続伸。大和証券は１日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は２０００円から２５００円に見直した。過去１年間減収が続いたメディカルプラットフォーム事業の製薬マーケティング支援が回復したことにより、収益性が改善していることを評価。同証券では２６年３月期の連結営業利益予想を従来の７２５億円から７３４億円（会社計画７００