「奇跡の復興米」を刈り取る地元小学校の児童ら＝2日午前、大阪府富田林市2011年の東日本大震災で津波被害に遭った岩手県大槌町の民家跡で生き延びた稲穂をルーツに持つ「奇跡の復興米」の稲刈りが2日、大阪府富田林市で行われた。黄金色に実り、収穫された復興米の一部は大槌町に「里帰り」し、学校給食として提供される。復興米は「大槌安渡ひとめぼれ」と名付けられたコメ。同県遠野市のNPO法人が14年、震災復興支援のお礼