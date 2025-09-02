ダイドードリンコは、今年秋冬の新商品として、「バスクチーズケーキ」を9月8日から発売する。「バスクチーズケーキ」は、業界初（同社調べ）となる「振って飲める缶入りチーズケーキ」という新しいスタイルを実現した。本場バスク地方の味わいをイメージし、クリームチーズをはじめとする乳製品に香ばしいカラメルソースを加えることで、スイーツとしての濃厚な味わいに仕上げている。バスクチーズケーキ缶を振って中身をくずすこ