松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、9月3日午後3時から、「チキンむねかつ」を発売する。とんかつ専門店の「松のや」では、やわらか＆ヘルシーな鶏むね肉を使用し、店舗で手間暇かけてパン粉付け。注文が入ってから揚げ始めるので、松のやの特製パン粉の香ばしい香りと、揚げたてのサクッと食感を堪能でき、あっさりとした逸品となっている。また、まろやかさと酸味のバランスが絶妙な「粒マスタードマヨソース」