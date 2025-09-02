「matcha LOVE 柚子と抹茶」伊藤園は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（「matcha LOVE」は、ITO EN （North America） INC．が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランド）から、振ってつくる体験型抹茶飲料「matcha LOVE 柚子と抹茶」を9月8日に発売する。抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績）を更新し続けており、抹茶を含む日本茶の