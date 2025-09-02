和歌山バターサンド専門店101が、2025年9月1日(月)より、この秋限定の新作フレーバー3種を店舗とオンラインにて販売中。 和歌山バターサンド専門店101「秋限定の新作フレーバー」3種  発売期間：2025年11月30日まで定休日：なし営業時間：11時〜19時(土日祝は17時まで)所在地：〒640-8341和歌山県和歌山市黒田193-68 ソルト黒田III 1F-Aアクセス：JR和歌山駅東口から徒歩11分(約800m)電話：073-414-2303&