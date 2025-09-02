天津で開催された上海協力機構首脳会議で顔を合わせるプーチン氏（左）と習近平氏/Alexander Kazakov/AFP/POOL/Getty Images中国・天津（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は２日、８月３１日に中国に到着して以来、首脳である習近平（シーチンピン）国家主席と初めて公式会談を行い、中国との関係が「前例のないほど高いレベル」にあると称賛した。北京の人民大会堂で行われた会談は、二人の権力者の結束を示す新たな事例となった。