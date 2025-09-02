あわしま堂から、「地域限定商品」を詰め合わせた和洋菓子セットの第3弾をオンラインショップ限定で販売開始。 あわしま堂「月うさぎと秋2025」 価格：3,000円(税込)入数：19個入り(10種類)発売期間：2025年9月1日〜10月中旬頃までセット内容主に中四国・九州の和洋菓子を詰め合わせています(19個入り、10種類)。・利久6個入(中四国・九州限定)1個・つぶあんうすかわ6個入(中四国・九州限定)1個・袋入長崎