政府は2日の閣議で、能登半島の復旧・復興支援と九州地方での8月の大雨被害への対応としてあわせて529億円を2025年度の予備費から支出することを決定しました。具体的には、能登半島地震や豪雨により被災した建物の公費解体などに398億円、道路などの公共土木施設の復旧に107億円を支出します。また、8月上旬からの九州地方での大雨への対応として、住宅の応急修理や、道路の復旧、農機具の支援などに24億円を支出することにしてい