イラストレーターのmizuさんの漫画「神ダイエット食材」がインスタグラムで800近くの「いいね」を集めて話題となっています。豆腐ダイエットを始めた主人公のぽっちゃり犬「いぬぽにょ」。ヘルシーな豆腐を使った料理を食べ続け、きっと体重も減るだろうと思っていたのですが…という内容で、読者からは「ダイエットも食べすぎもほどほどに（笑）」「うさぎの佐藤さん、アドバイスしてあげて〜！」などの声が上がっています。