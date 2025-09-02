Ç­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹çÆ±¼Ì¿¿Å¸¡õÊªÈÎÅ¸¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡×½©¤Î¿·ºî½ä²óÅ¸¤ò¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤ËTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°»Ô)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡×in Ì¾¸Å²°  ³«ºÅÆü»þ¡§ 2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00¡Á17:00µÙ´ÛÆü¡§ Ëè½µ·îÍËÆü¡¦²ÐÍËÆü¢¨9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ï³«´Û¡¢Íâ24Æü(¿å)¤Ï¿¶ÂØµÙ´Û¢¨10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï³«´Û²ñ¾ì¡§ TODAYS G