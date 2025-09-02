この夏の記録的な猛暑と少ない雨の影響で、関東地方では貯水率が2割を切るダムも出てきています。【映像】群馬・長野原町のダムの様子ダムの底から水没していた道路や鉄橋が姿を表しているのは、群馬県にある八ッ場ダムです。国土交通省関東地方整備局によりますと、八ッ場ダムの貯水率は午後1時時点で18.1％となり、2020年に完成して以来、最も水位が低いということです。利根川上流にある9つのダムを合わせた貯水率は、午