シカのフン、買い取ります――。大分県九重（ここのえ）町の九重（くじゅう）・飯田（はんだ）高原観光協会は６日、くじゅう連山の麓、長者原（ちょうじゃばる）園地で観光客らが拾い集めたフンを買い取るイベントを開く。芝生広場のあちこちで目にするフンを固形燃料や着火剤として商品化できないかどうか今後、検討する。（秋吉直美）「ただ楽しむだけではない観光」を掲げ、観光客らが地域の課題に主体的に関わるきっかけを