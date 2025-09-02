スイスの食品大手「ネスレ」は、部下との恋愛関係を理由にCEO（＝最高経営責任者）を解任したと発表しました。【映像】恋愛関係が行動規範に違反 ネスレがCEOを解任フィナンシャルタイムズなどによりますと、ネスレは今年春、社内の内部通報制度にCEOのフレイシェ氏と直属の部下との個人的な関係について多数の情報が寄せられたことから調査を開始しました。他のスタッフは、利益相反や部下の特別扱いを懸念していたということ