秋田県の秋田市は、河川氾濫発生および土砂災害警戒のため5段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い警戒レベル5の「緊急安全確保」を出しました。対象地域は下新城地区の1534世帯3045人、上新城地区の362世帯680人、飯島地区の443世帯872人です。