「百日せき」の全国の患者数が1週間で2762人となり、3週間ぶりに増加に転じました。【映像】全国の患者数1週間で2762人 「百日せき」3週間ぶりに増加JIHS（＝国立感染症研究所）によりますと、8月24日までの1週間に報告された「百日せき」の患者数は2762人で、前の週から1256人増えました。前の週はお盆の時期で休みだった病院が多かったことも影響しているとみられます。都道府県別で最も多いのが東京の245人で、次いで埼玉