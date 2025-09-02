今年１月の箱根駅伝を連覇した青学大の主将を務め、今春から地元の福井放送に就職した田中悠登アナウンサーが２日、自身のＳＮＳを更新。「福井県縦断１００ｋｍマラソン無事ゴールしました！たくさんの応援があって最後まで走り切る事ができました。星七にいい顔できます！」とつづり、福井駅前にゴールした動画を投稿した。田中アナは１週間前に自身のインスタグラムで「勝手に１人で１００キロ走るだけで、何か大会があ