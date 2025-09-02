タレントMEGUMI（43）が1日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。朝のルーティンを明かした。MEGUMIは朝起きると窓を開け、「（太陽を）浴びて、『幸せ！！』って言うんですよ」と明かした。するとアインシュタイン河井ゆずる（44）が「怖いっすって。隣の家の人、ゆーてますやん『またMEGUMIさん…』」とツッコんだ。するとMEGUMIは「たまに、犬にほえられたりとか…」と明かし、笑いが起きた。