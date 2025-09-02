ウディネーゼは9月1日、ガラタサライからイタリア代表MFニコロ・ザニオーロがレンタル加入することを発表した。レンタル期間は2026年6月30日までで、契約には買い取りオプションも付随。ウディネーゼでの背番号は「10」に決定した。なお、ザニオーロは2023−24シーズンのアストン・ヴィラ、2024−25シーズンのアタランタとフィオレンティーナに続き、3シーズン連続でガラタサライからレンタル移籍する形となった。現在26歳の