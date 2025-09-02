嵐の櫻井翔さんと相葉雅紀さんが2025年9月2日、東京都内で開催された「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に登壇し、嵐の曲を聴いてCM撮影に臨んだエピソードを披露した。「嵐の曲かけて、テンション上げながら撮影に向かう」セブン-イレブンは3日から、新ビジュアル「なにがあるかな、セブン-イレブン。」を展開する。テレビCM第1弾の「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ