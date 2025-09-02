能代市と北秋田市の約700軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、午後2時20分現在停電しているのは、能代市、北秋田市の約700軒です。能代市では風雨の影響で、午前7時半ごろから二ツ井町小掛地区の約80軒、二ツ井町田代地区の約90軒、二ツ井町仁鮒地区の約400軒で停電しています。午後5時半ごろ復旧の見通しです。また、風雨の影響で、午前11時45分ごろから停電している二ツ井町仁鮒地区の約20軒は、午後4