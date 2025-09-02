エアコンは高額な家電の一つ。だからこそ「できるだけお得なタイミングで買い替えたい」と思う方は多いはずです。特に「来年の夏に買うべきか、それとも今年の秋～冬に買った方が得か？ 」という疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。 結論から言えば、「今年の秋～冬に買い替える方が断然お得」です。この記事では、価格の動き、モデルチェンジのタイミング、工事の混雑状況、補助金制度などを踏まえ