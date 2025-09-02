国民民主党の玉木代表は9月2日の記者会見で、ガソリン減税の財源確保のための新たな増税に否定的な考えを示した。与野党はガソリン税の暫定税率について2025年内に廃止することで合意しているが、財源の確保策では折り合っていない。これについて玉木氏は会見の中で、「5年連続で税収が過去最高を記録し上振れをしている」と述べた上で、2025年度の税収について、「余程のことがない限り80兆円を超える」との見方を示した。その上