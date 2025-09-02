北海道・池田警察署は2025年9月1日、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、帯広市の女(57)と大分県別府市の男(38)を逮捕しました。2人は別の何者かと共謀して2025年3月、結婚の意思が無いのに、帯広市役所に虚偽の婚姻届けを提出して受理させ、男の本籍がある大分市役所に公正証書の電子データを記録、保存させた疑いがもたれています。婚姻届けを提出した1か月半後、女が金銭トラブルの相談で警察署を訪れ、事情を聞か