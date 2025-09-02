【新華社ウルムチ9月2日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州和碩（ホショード）県は初秋になり、家畜約15万頭（匹）の移牧の時期を迎えた。気候の変化に合わせて家畜を異なる牧草地に移動させることで、草原を休ませ、自然資源の効果的保護につなげている。今年の移牧は9月中旬まで続く。（記者/宿伝義）