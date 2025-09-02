【新華社ウルムチ9月2日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で8月31日、2025ウルムチマラソンが開催された。マラソン、ハーフマラソンおよび約6キロのファンランの3種目が行われ、計1万4千人が参加した。（記者/阿曼、馬鍇）