【新華社貴陽9月2日】中国貴州省貴陽市で8月28〜30日、2025中国国際ビッグデータ産業博覧会が開催された。今年は初めて「デジタルシルクロード」需給マッチング専用エリアが設置され、米国やロシア、マレーシア、シンガポールなどから25社が出展した。展示内容は、人工知能（AI）をはじめブロックチェーン、スマートホーム、スマートオフィス、スマート製造など多岐にわたった。（記者/楊焱彬、崔暁強、陳嬙、張躍淵