ÇÐÍ¥¤Î¾®Ìî»û¾¼¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢º£Ç¯£´·î£²£¸Æü¤Ë»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ïª¸ýÌÐ¡Ê¤Ä¤æ¤°¤Á¡¦¤·¤²¤ë¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡££±£¹£·£²Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Î·ÙÉôÊä¡Ö»³¤µ¤ó¡×Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏª¸ý¤µ¤ó¤¬¡¢£´·î£²£¸Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££¹£³ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç´û¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ºî¤Ç¡ÖÅÂ²¼