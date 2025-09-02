ひらかたパーク（大阪府枚方市）は2日、新エリア『プラネットアクア・ポート 〜UNDER WATER SPACE〜』を10月25日にオープンすると発表した。京阪沿線最大規模の没入型アクアリウムとなる。【画像】ひらパー新エリア 「これまでなかった」…100種類以上の水生生物施設テーマは“宇宙を旅するアクアリウム”。来場者は“宇宙船の乗客”となって、約1000平米の館内で展開される全10エリアを巡り、100種類以上の水生生物と音楽やデ