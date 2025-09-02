乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表しているタレントの梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。鎖骨あたりに残る傷跡を公開しました。【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 「cvポートの後傷は勲章なんだ」鎖骨あたりに残る傷跡を公開「右胸もありません」明るく報告梅宮さんは、「cvポートの後傷は勲章なんだ」とコメントを添えて、鎖骨の上あたりに