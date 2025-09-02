小学2年生にもなると、女の子たちの世界は複雑なグループで溢れかえります。キラキラしたニコイチや、常に一緒に行動するグループ。そんななかでわが子がなぜかいつもグループの輪に入れずにあぶれてしまうとしたら……親としては胸が締め付けられてしまうかもしれません。『小学2年生の娘がいます。女の子特有グループから、いつもあぶれてしまいがちです』小学2年生の娘さんのことで悩んでいる投稿者さん。どうやら幼稚園のころ