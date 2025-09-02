米粉を使った和風グミ「もちきゅあ」から、新フレーバー「40g もちきゅあ ごまだれ団子風味」が期間限定発売。和風グミ「もちきゅあ」は2025年3月に「もちきゅあ みたらし団子味」と「もちきゅあ いちご大福風味」を発売し話題に。今回の新たなフレーバーは、香ばしいごまの風味と甘じょっぱい団子の味わいが楽しめる一品に。隠し味には宮古島産の塩を使用して甘さを引き立たせ、絶妙なバランスの味わいに仕上げられています。現在