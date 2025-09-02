大物俳優カン・ドンウォン（44）が、21年ぶりにドラマ出演する。ディズニー＋（プラス）のドラマ「北極星」で、「猟奇的な彼女」などで知られる女優チョン・ジヒョン（43）と共演する。04年ドラマ「マジック」以来のドラマ出演となる。韓国を代表する有名俳優の共演は、国内では大きな話題となった。2日にソウル市内で制作発表会に参加したカン・ドンウォンは「チョン・ジヒョンさんとの共演と聞いてドラマ出演を決心した。これま