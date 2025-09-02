大雨のためJRの一部列車で運休などが発生しています。JR東日本秋田支社によりますと、大雨の影響で、午後2時5分現在、以下の列車に運休などが発生しています。〇秋田新幹線秋田ー大曲午後1時半ごろから運転見合わせ、今後遅れなどが発生〇奥羽線秋田ー大曲午後1時半ごろから運転見合わせ、今後遅れなどが発生追分ー大館本日の運転見合わせ大館ー弘前（青森）午後2時ごろまで運転見合わせ〇男鹿線