◆社会人野球・都市対抗大会1回戦西部ガス4―0日立製作所（2日、東京ドーム）2年ぶり8度目出場の西部ガス（福岡市）が3年ぶり41度目出場の日立製作所（日立市）を破り5年ぶりの白星を挙げた。2回戦は5日に王子（春日井市）と対戦する。西部ガスの先発マウンドに上がった右腕の村田健は立ち上がりから安定した投球を披露。スライダーやシンカーなどを巧みに織り交ぜて12三振を奪い7回無失点と好投した。打線も初回に井手