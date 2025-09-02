スズキが「新型アドレス125」発表！スズキは2025年9月2日、新型スクーター「アドレス125」を発表しました。日本での発売は同月10日を予定しています。【画像】超カッコいい！ これが「新型アドレス125」です！（29枚）どのようなスクーターとして投入されるのでしょうか。レトロ＆スタイリッシュなデザインのスズキ新型「アドレス125」新型アドレス125は、クラシックで都会的なスタイリングを備えた「アドレス」シリーズの