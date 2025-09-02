演出家の宮本亞門氏（67）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大物女優ともめた過去を明かす場面があった。MCの「ハライチ」澤部佑から「出演者とのトラブルもなんかあったんですか」と話を振られ、宮本氏は「そりゃありますよ。僕のこと嫌いな人もたくさんいるだろうし。例えば僕が演出してても“あなたとは違う”という人がいて。若い頃の方が多くて」と平然と話した。宮本氏は29歳