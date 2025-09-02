新大関誕生なるか。大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）で大関取りに挑む関脇若隆景（３０＝荒汐）が２日、東京・両国国技館で報道陣の取材に応じた。先々場所は小結で１２勝、先場所は関脇で１０勝。今場所で１１勝を挙げれば大関昇進の目安とされる三役で「３場所合計３３勝」に到達する。若隆景は、大関のイメージを問われると「相撲協会の顔、看板」。その地位に挑む秋場所へ「期待しているという声は耳に入って