女優の堀田真由（２７）が２日、都内で行われたフェイスケアシリーズの「『ミノンアミノモイスト』新ミューズ＆新ＴＶ―ＣＭ発表会」に登場した。ミノンは１０年ぶりにリニューアル。新ミューズに就任し、新ＣＭに出演した堀田は「新しいＣＭのキーワードは?貯水肌?っていうことで、ＣＭの中で『貯まれ貯まれ』と私もおまじないをかけるように話しています」とアピール。また、「私もデビューから１０年なので、同じく１０