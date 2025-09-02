ファミリーレストランのデニーズでは、毎月2日と22日限定でおこさまメニュー7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。子どもの好みに合わせて選べる公式アプリ限定で、おこさまメニューが50円で食べられるお得なキャンペーンを2025年9月も開催します。対象のおこさまメニューは以下の通り。・おこさまランチ（通常価格649円）・おこさまハンバーガー（通常価格649円）・おこさまカレー（通常価格550円）・おこさまオム