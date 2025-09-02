北朝鮮が次世代の大陸間弾道ミサイルだとする「火星20型」の開発を示唆しました。朝鮮中央通信は、金正恩総書記が1日、ミサイル総局傘下の化学材料の研究所を訪れ炭素繊維素材の研究報告を受けたと報じました。炭素繊維素材を利用した大出力の固体燃料式エンジンは、過去2年間で8回の地上燃焼試験を通じ動作の信頼性と正確性を検証したとして、最新型のICBM＝大陸間弾道ミサイル「火星19型」と次世代のICBMだとする「火星20型」に