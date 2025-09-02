日本舞踊家で女優の4代目市川翠扇（46）が8月28日から学研の動画配信サービス「学研TV」の昭和世代に向けた番組「人生100年！大人カフェ」にゲスト出演している。「素敵なトキメキ！」をテーマに、元フジテレビのフリーアナウンサー河野景子（60）がMCを担当する木曜日。歌舞伎の世界を描いた映画「国宝」が大ヒットしているが、4代目市川翠扇は歌舞伎の成田屋、市川宗家の12代目市川團十郎の長女として誕生。13代目市川團十郎白猿