松本好雄氏の突然の訃報（ふほう）を受けて、中山馬主協会会長の西川賢氏が故人への感謝と思い出を明かした。松本氏が会長を務めていた中央競馬馬主相互会の会長代行でもあり、８月２６日に電話でやり取りしたのが最後の会話になってしまったという。「最後の最後まで競馬に関する仕事にも向き合い、『あんたに任せるわ。そのへん西川さん、うまくやってや』と、いつものように信頼して言ってくださり、一番頼りにすべき人でした