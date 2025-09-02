石破首相は自民党・両院議員総会の冒頭で挨拶し参院選で大敗した事などについて改めて陳謝しました。石破総理は参院選の大敗などについて2点、陳謝しました。1点目は議席を失った事で、「多くの同志を失ったことはひとえに私の責任だ」として陳謝しました。2点目は「国民のみなさまにお詫びしなくてはならない」として「石破であれば変えてくれるという期待を頂いたのに期待を裏切った。期待外れであったことで多くの同志を失った