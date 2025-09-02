日本橋三越本店では、9月3日から「第72回 日本伝統工芸展」が開催されます。入場無料で公開される本展は、伝統工芸の現在地を示す約550点の作品を一堂に集め、公募入選作から人間国宝の新作までを横断的に体験できる貴重な機会です。日本工芸会総裁賞 諸工芸硝子重箱「織花」（がらすじゅうばこ「おりばな」）和泉香織Courtesy of MITSUKOSHI1954年に始まり、70年以上の歴史を重ねてきた日本伝統工芸展。その存在は単なる展示の場