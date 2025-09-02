秋田市に警戒レベルのうち最も高いレベル5の「緊急安全確保」が発令されました。【映像】秋田市にも「緊急安全確保」 河川が氾濫秋田市は河川が氾濫したため、午後1時5分に新城川流域の3地区2339世帯4597人に緊急安全確保を発令しました。秋田県では他にも2市町に発令されています。大雨による災害の危険度が急激に高まっています。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保してください。（ANNニュース）